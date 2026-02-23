Токаев обсудил с главой МВД Грузии сотрудничество в сфере противодействия преступности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава МВД Грузии Гела Геладзе на встрече в Астане обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка и противодействия преступности.

Как передает Report, об этом сообщают Акорда.

Геладзе рассказал Токаеву о работе грузинских правоохранительных органов по обеспечению безопасности иностранных туристов, в том числе граждан Казахстана.

Министерства внутренних дел Казахстана и Грузии намерены укреплять сотрудничество в таких направлениях как борьба с организованной преступностью, нарко- и киберпреступностью, экстремизмом, а также обмен передовым опытом и подготовка кадров.