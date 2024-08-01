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Токаев и Боррель обсудили перспективы развития сотрудничества Казахстана и ЕС

Токаев и Боррель обсудили перспективы развития сотрудничества Казахстана и ЕС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем.
В регионе
1 августа 2024 г. 16:51
Токаев и Боррель обсудили перспективы развития сотрудничества Казахстана и ЕС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении Акорды.

"В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Европейским союзом", - сказано в сообщении .

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, а также регионального взаимодействия стран Центральной Азии.

Ранее выступая в Астане перед представителями СМИ, Боррель попросил Казахстан приложить усилия для "прекращения войны".

"Мы надеемся, что вы будете использовать весь ваш потенциал со своей стороны. Мы вас поощряем предпринять дальнейшие конкретные шаги, чтобы мы могли достигнуть конца этой войны”, - заявил Боррель, не отметив о какой войне идет речь.

Он также выразил озабоченность конфликтом в секторе Газа.

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