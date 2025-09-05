Токаев: Добыча нефти в Казахстане в ближайшее время достигнет 100 млн тонн в год

Казахстан в ближайшее время рассчитывает достичь уровня добычи нефти в 100 млн тонн в год.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Как известно, нефть и газ - наши стратегически важные ресурсы. Нефтяная отрасль сыграла особую роль в развитии страны. В годы Независимости мы в полной мере ощутили всю ценность черного золота. И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами. Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране выросла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год", – отметил глава государства.

Токаев также выразил мнение, что углеводороды по-прежнему будут играть ключевую роль в мировой энергетике и, следовательно, в энергетике Казахстана.

"Как показывает опыт ряда стран, включая европейских, альтернативные источники энергии могут выполнить своего рода вспомогательные функции", – сказал Токаев, поздравляя работников нефтяной отрасли на церемонии в преддверии Дня нефтяника.

Он добавил, что перед отечественным нефтегазовым комплексом стоит актуальная задача технологической модернизации, в том числе путем внедрения искусственного интеллекта.

"Современные технологии должны содействовать оптимизации добычи, транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов. Отечественная нефтегазовая индустрия должна соответствовать современным требованиям. Крайне важно внедрять в отрасль чистые и передовые технологии. Необходимо активизировать геологоразведочные работы и сделать упор на открытие новых месторождений", - отметил он.

В числе ключевых условий дальнейшего развития нефтегазового сектора глава государства также назвал необходимость подготовки квалифицированных кадров. По его словам, сегодня в нефтегазовом комплексе Казахстана трудятся более 200 тыс. человек.