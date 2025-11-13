Токаев 14 ноября совершит госвизит в Узбекистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14-15 ноября по приглашению узбекистанского президента Шавката Мирзиёева посетит с госвизитом Узбекистан.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Программа визита включает переговоры глав государств в формате тет-а-тет и их участие в заседании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.