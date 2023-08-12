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The New York Times назвала оценочные потери Украины в войне

The New York Times назвала оценочные потери Украины в войне Потери украинской стороны убитыми и ранеными в войне с 24 февраля 2022 года составили более 150 тыс. военнослужащих.
В регионе
12 августа 2023 г. 05:11
The New York Times назвала оценочные потери Украины в войне

Потери украинской стороны убитыми и ранеными в войне с 24 февраля 2022 года составили более 150 тыс. военнослужащих.

Как передает Report, об этом написала американская газета The New York Times со ссылкой на подсчеты западных официальных лиц и аналитиков.

В статье, основной темой которой является увольнение президентом Украины Владимиром Зеленским военных комиссаров всех регионов страны, указывается, что глава государства пошел на этот шаг, чтобы не подрывать поддержку Запада.

"Чтобы продолжить войну, он (президент Украины - ред.) должен убедить украинцев в том, что жертвы не напрасны, и побудить их делать больше, а также заверить западных партнеров в своей нетерпимости к коррупции и в том, что средства, вложенные в его вооруженные силы и правительство, не были потрачены впустую".

Однако в статье отмечается, что официальные лица США и Европы заявили, что нет никаких доказательств того, что помощь Украине была украдена или использована не по назначению, но сама вероятность мошенничества может угрожать политической поддержке.

Газета также коснулась потерь обеих стороны в войне.

"Хотя Киев нечасто публикует данные о потерях, по оценкам западных официальных лиц и аналитиков, помимо десятков тысяч жертв среди гражданского населения, с начала войны более 150 000 украинских военнослужащих были убиты или ранены. Потери России же выше, но население страны составляет около 145 миллионов человек, что более чем в три раза превышает население Украины", - говорится в материале.

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Версия на азербайджанском языке NYT Ukraynanın müharibədəki itkilərini açıqlayıb

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