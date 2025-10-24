Тещу провластного депутата задержали за акцию в поддержку мэра Гюмри
- 24 октября, 2025
- 16:48
Теща провластного депутата парламента Армении Карена Саруханяна - Вардуи Пилоян задержана за участие в акции в защиту оппозиционного мэра Гюмри.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Она является главным специалистом отдела по вопросам образования мэрии. Ей и еще двум главным специалистам отдела предъявлено обвинение по статье о воспрепятствовании проведению собрания или участию в нем, а также о принуждении либо материальном стимулировании граждан к участию или отказу от участия в собрании.
Отметим, что 20 октября сотрудники силовых структур провели обыски в здании мэрии Гюмри. В результате мэр Вардан Гукасян и еще семь человек были задержаны по подозрению в получении взятки.
