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    Террористы взорвали служебный автобус недалеко от турецко-азербайджанской границы

    Боевики сначала привели в действие придорожную бомбу, после чего открыли огонь по автобусу

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Микроавтобус с полицейскими, обеспечивающими безопасность таможенников пограничного поста Дилиджу в провинции Ыгдыр между Турцией и Нахчыванской автономной республикой, был взорван террористами. В результате погибли 10 полицейских, еще 3 получили ранения.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, нападение боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) произошло на территории села Хасанхан. По имеющимся данным, боевики сначала привели в действие придорожную бомбу, после чего открыли огонь по автобусу. В районе проводятся операции.

    Отметим, что 27 августа боевики РПК напали на полицейских в этом же районе. В результате перестрелки тогда погиб один полицейский. 

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