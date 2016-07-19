​Террористы в Алматы планировали нападение на судей и прокуроров

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Задержанный за вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов в Алматы изначально планировал убийство судей и прокуроров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов на заседании правительства.

"Он вчера пришел к зданию Алмалинского районного суда. Был у него рюкзак, в котором лежало оружие. И он пытался там, в первую очередь, совершить убийство судей и прокурорских работников. Прождав где-то 30-40 минут, никого не увидев, он выдвинулся в сторону Алмалинского РОВД - 200 метров от здания районного суда, и совершил эти преступления", - рассказал министр.

В результате стрельбы в Алматы 18 июля погибли трое полицейских и один мирный житель, были ранены еще несколько человек.