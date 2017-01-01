Теракт в Стамбуле: В ночном клубе погибло 39 человек

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ В новогоднюю ночь произошло нападение на стамбульский ночной клуб Reina в районе Ортакёй.

Как передает Report, в результате нападения террориста в клубе погибли 39 человек, 69 получили ранения.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что среди погибших — 16 иностранцев.

«Имена 21 погибшего уже известны, из них 16 – иностранцы», - отметил министр.

По словам Сойлу, в результате нападения, совершенного в 01:15 по местному времени, ранены десятки человек. «Это был, безусловно, теракт, объектом которого стали невинные люди», - сказал министр.

«Нападавший был один. Террорист был одет в пальто, а после атаки переоделся и вышел из клуба в другой одежде. Вся информация анализируется правоохранительными органами, которые проводят операцию по задержанию убийцы», - добавил Сойлу.

В то же время министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг сообщил, что в больницах мегаполиса находятся 69 раненых, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.