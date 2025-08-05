Telegraph: Иран хочет использовать утечку MI6 как аргумент на переговорах по атому

Иран обратился к движению "Талибан" с просьбой поделиться с ним списком сотрудничавших с Великобританией афганцев, доступ к которому был получен в результате утечки в Минобороны Соединенного Королевства.

Иран обратился к движению "Талибан" с просьбой поделиться с ним списком сотрудничавших с Великобританией афганцев, доступ к которому был получен в результате утечки в Минобороны Соединенного Королевства.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что в результате непреднамеренной утечки были скомпрометированы личные данные около 25 тыс. афганцев, которые тесно сотрудничали с Лондоном до прихода к власти талибов в августе 2021 года. Правительство Великобритании узнало об утечке, допущенной в 2022 году, лишь в августе 2023 года и запустило программу приоритетного перемещения этих людей, продолжавших оставаться в Афганистане, в королевство. Кроме того, были слиты личные данные более 100 британцев, включая сотрудников службы внешней разведки MI6 и спецназовцев.

Утечка произошла из-за того, что сотрудник Минобороны Великобритании по ошибке направил письмо с конфиденциальными данными на стороннюю электронную почту.

Согласно информации The Daily Telegraph, Тегеран хочет использовать упомянутый список в качестве "разменной монеты" на переговорах по своей атомной программе. Отмечается, что в документе содержатся имена тех афганцев, которые подали запросы на получение убежища в Соединенном Королевстве, в том числе военнослужащих, работавших с британской армией, и информаторов спецслужб. Некоторые из них затем бежали в Иран.

Как подчеркнула газета, как минимум один человек из этого списка уже был депортирован из Ирана в Афганистан, что свидетельствует о начавшемся сотрудничестве двух стран по этому вопросу. "Необходимо срочно найти как можно больше таких людей до восстановления европейских санкций против Ирана в конце августа, чтобы использовать их в качестве инструментов закулисного торга", - заявил изданию один из высокопоставленных иранских чиновников.

На сегодня около 4,5 тыс. афганцев были вывезены в Великобританию в целях безопасности после утечки данных. Предполагается, что позднее их число вырастет до 7 тыс. В общей сложности с момента вывода международных войск из Афганистана в королевство перебрались более 30 тыс. афганцев.