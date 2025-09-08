ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    Тегеран и Москва проведут переговоры по цене на российский газ

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 12:44
    Тегеран и Москва проведут переговоры по цене на российский газ

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что первый этап поставок российского газа в республику начнется через несколько месяцев.

    Как передает Report, об этом сообщает Tasnim.

    Джалали также добавил, что на следующей неделе представители двух стран обсудят цены на топливо.

    "На следующей неделе российские чиновники из энергетического сектора приедут в Тегеран, чтобы завершить обсуждение вопроса об импорте газа из России. Все вопросы, за исключением вопроса по цене, уже решены",- сказал он.

    Как уточнил посол, для запуска второго и третьего этапов поставок газа необходима дополнительная инфраструктура. Инвестиции для ее создания осуществит российская сторона, добавил он.

    Отметим, что Россия планирует поставлять газ в Иран по трубопроводу через Азербайджан. Объем поставок составит до 1,8 млрд куб. м в год.

    Иран Россия Азербайджан газ поставки цена
    Gələn həftə İran və Rusiya nümayəndələri arasında müzakirələr olacaq
    Iran to begin first phase of Russian gas imports within months

    Последние новости

    14:05

    Правительство Грузии ждет сокращения урожая винограда более чем на треть

    В регионе
    14:04

    В Киеве главам дипмиссий показали поврежденное российской атакой здание Кабмина Украины

    Другие страны
    13:58

    Глава МИД РФ назвал приоритеты Москвы на Южном Кавказе

    В регионе
    13:56

    Багаи: Президент Ирана примет участие в 80-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

    В регионе
    13:47
    Фото

    В Азербайджане начала работу Академия ИИ

    ИКТ
    13:42

    В Баку школьную форму можно приобрести в 29 торговых точках

    Наука и образование
    13:37

    В село Венгли Агдеринского района отправилась очередная группа жителей

    Внутренняя политика
    13:36

    Каха Каладзе: Правоохранительные органы жестко ответят на провокации в день выборов

    В регионе
    13:30

    В Словакии автобус столкнулся с грузовиком: один погиб, десятки пострадали

    Другие страны
    Лента новостей