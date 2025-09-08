Тегеран и Москва проведут переговоры по цене на российский газ

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что первый этап поставок российского газа в республику начнется через несколько месяцев.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim.

Джалали также добавил, что на следующей неделе представители двух стран обсудят цены на топливо.

"На следующей неделе российские чиновники из энергетического сектора приедут в Тегеран, чтобы завершить обсуждение вопроса об импорте газа из России. Все вопросы, за исключением вопроса по цене, уже решены",- сказал он.

Как уточнил посол, для запуска второго и третьего этапов поставок газа необходима дополнительная инфраструктура. Инвестиции для ее создания осуществит российская сторона, добавил он.

Отметим, что Россия планирует поставлять газ в Иран по трубопроводу через Азербайджан. Объем поставок составит до 1,8 млрд куб. м в год.