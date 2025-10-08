Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Тбилисский суд арестовал нескольких человек по обвинению в попытке захвата гособъектов

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 18:55
    Тбилисский суд арестовал нескольких человек по обвинению в попытке захвата гособъектов

    В столице Грузии нескольким лицам избрана мера пресечения в виде ареста по обвинению в участии в групповом насилии и попытке захвата стратегических объектов.

    Как сообщает грузинское бюро Report, решением Тбилисского городского суда Давиту Стуруа, Або Навериани, Еве Шашиашвили и Торнике Мчедлишвили назначена предварительная мера пресечения в виде ареста.

    Прокуратура потребовала избрания меры пресечения в виде ареста, аргументируя это тем, что пребывание обвиняемых на свободе может помешать следствию. Защита просила освободить их под залог в размере 6 000 лари, однако судья не удовлетворил это ходатайство.

    Защитники также подали ходатайство об отстранении судьи, но суд счел это требование необоснованным.

    Один из обвиняемых, Торнике Мчедлишвили, в своем показании заявил, что его целью было не совершение насилия, а помощь людям – как активистам, так и сотрудникам полиции.

    Однако прокурор Тамар Бежуашвили отметила, что Мчедлишвили применил насилие против сотрудников правоохранительных органов, и это доказано в материалах следствия. "На видеоматериалах четко видно, как он наносит жесткий удар сотруднику правоохранительных органов", – сказала прокурор.

    Обвиняемые не признают предъявленные обвинения.

    6 декабря по тем же статьям были задержаны еще 13 человек, их судебное заседание также пройдет в течение дня в Тбилисском городском суде. Обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.

    Тбилисский суд уголовное дело Грузия арест
    Tbilisi Məhkəməsi dövlət obyektlərini ələ keçirməyə cəhd ittihamı ilə bir neçə nəfəri həbs edib

    Последние новости

    19:04

    Армения и США обсудили перспективы сотрудничества в рамках TRIPP

    В регионе
    18:55

    Тбилисский суд арестовал нескольких человек по обвинению в попытке захвата гособъектов

    В регионе
    18:47

    Главы МИД Ирана и Туркменистана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте

    В регионе
    18:38
    Фото
    Видео

    Дорожная полиция провела в Баку просветительское мероприятие для пешеходов

    Внутренняя политика
    18:26
    Фото

    Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    18:23

    Азербайджан представлен на конференции по защите журналистов в Дохе

    Медиа
    18:12

    Очередной защитник "Реала" выбыл из строя

    Футбол
    18:01
    Фото

    АПБА назвало причину отравления 73 человек в Имишли

    Другие
    18:00

    В Афганистане ограничили доступ к Instagram, Facebook и Snapchat

    Другие страны
    Лента новостей