Тбилисский суд арестовал нескольких человек по обвинению в попытке захвата гособъектов

В столице Грузии нескольким лицам избрана мера пресечения в виде ареста по обвинению в участии в групповом насилии и попытке захвата стратегических объектов.

Как сообщает грузинское бюро Report, решением Тбилисского городского суда Давиту Стуруа, Або Навериани, Еве Шашиашвили и Торнике Мчедлишвили назначена предварительная мера пресечения в виде ареста.

Прокуратура потребовала избрания меры пресечения в виде ареста, аргументируя это тем, что пребывание обвиняемых на свободе может помешать следствию. Защита просила освободить их под залог в размере 6 000 лари, однако судья не удовлетворил это ходатайство.

Защитники также подали ходатайство об отстранении судьи, но суд счел это требование необоснованным.

Один из обвиняемых, Торнике Мчедлишвили, в своем показании заявил, что его целью было не совершение насилия, а помощь людям – как активистам, так и сотрудникам полиции.

Однако прокурор Тамар Бежуашвили отметила, что Мчедлишвили применил насилие против сотрудников правоохранительных органов, и это доказано в материалах следствия. "На видеоматериалах четко видно, как он наносит жесткий удар сотруднику правоохранительных органов", – сказала прокурор.

Обвиняемые не признают предъявленные обвинения.

6 декабря по тем же статьям были задержаны еще 13 человек, их судебное заседание также пройдет в течение дня в Тбилисском городском суде. Обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.