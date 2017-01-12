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    Танковые экипажи российской военной базы в Армении готовятся к танковому биатлону

    В занятиях принимают участие более 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники, в том числе танки Т-72Б

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Танковые экипажи российской военной базы в Армении начали на высокогорном полигоне "Алагяз" интенсивную двухнедельную подготовку к отборочному этапу Армейских международных игр 2017 года по танковому биатлону, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По информации  пресс-службы Южного военного округа России, в занятиях принимают участие более 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники, в том числе танки Т-72Б.

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