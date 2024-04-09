Тактическое учение с боевой стрельбой пройдет в четырех областях Беларуси

В Беларуси стартует бригадное тактическое учение с боевой стрельбой.

В Беларуси стартует бригадное тактическое учение с боевой стрельбой.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале ведомства.

Начинается учение 9 апреля и завершится 11 апреля.

Учение пройдет на полигонах и участках местности в Витебской, Гродненской, Брестской и Могилевской областях в рамках комплексной проверки боевой готовности соединений и воинских частей белорусских ВС.

Во время учений подразделения отработают оборонительные действия, в частности, отражение наступления условного противника, уничтожение незаконных вооруженных формирований, диверсионно-разведывательных групп, а также нанесение огневого поражения передовым отрядам противника и огневую поддержку обороняющихся войск.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, это ключевой этап проверки боеготовности ВС страны.

В нем задействованы танковые и инженерные воинские части и подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования. Они приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению.