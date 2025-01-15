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Таджикистан пригласил 26 стран наблюдать за парламентскими выборами

Таджикистан пригласил 26 стран наблюдать за парламентскими выборами Таджикистан направил приглашения 26 странам, а также международным организациям для наблюдения за выборами в парламент страны, которые состоятся 2 марта 2025 года.
В регионе
15 января 2025 г. 14:23
Таджикистан пригласил 26 стран наблюдать за парламентскими выборами

Таджикистан направил приглашения 26 странам, а также международным организациям для наблюдения за выборами в парламент страны, которые состоятся 2 марта 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила член Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР) страны Махфират Хидирзода.

По ее словам, в стране создано и работает мобильное приложение "Выборы народных депутатов - 2025".

Кроме того, еще в декабре 2024 года ЦКВР образовала единый общереспубликанский избирательный округ и одномандатные окружные комиссии, а также сформировала 41 одномандатный избирательный округ для парламентских выборов. Для возможности участия в выборах граждан Таджикистана, находящихся за рубежом, в 28 странах при посольствах, консульствах и представительствах республики организованы 36 избирательных участков.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan seçkiləri müşahidə etmək üçün 26 ölkəyə dəvət göndərib

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