Таджикистан попросил США отменить поправку Джексона-Вэника

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Таджикистан обратился к Конгрессу США с просьбой отменить в отношении республики действие поправки Джексона-Вэника, направленной против стран, ограничивающих эмиграцию и нарушающих права человека. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", просьба была озвучена в ходе встречи 18 июня министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Аслова с председателем подкомитета Конгресса США по вопросам сотрудничества с европейскими и евразийскими странами Дэном Рохрабахером в Вашингтоне.

"В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности отмену поправки Джексона-Вэника по отношению к Таджикистану, а также вопросы региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении МИД Таджикистана.

Поправка Джексона-Вэника с 1974 года применялась в отношении Советского Союза, Китая, Вьетнама и Албании. Странам, подпадающим по действие поправки, запрещалось предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии. Кроме того, в отношении товаров этих стран, импортируемых в США, применялись дискриминационные ставки тарифов и сборов.

После распада СССР поправка стала автоматически применяться на все страны СНГ, однако была отменена сначала в отношении Кыргызстана, затем Грузии, Армении, Украины, России и Молдовы. Она продолжает действовать в отношении Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикстана, Туркменистана и Узбекистана.