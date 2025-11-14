Таджикистан назначил нового посла в США

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о новых назначениях и освобождениях от должностей в правительстве и дипломатическом корпусе страны.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Согласно указу, Завки Завкизода назначен чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в США. Ранее он занимал пост министра экономического развития и торговли и освобожден от этой должности в связи с новым назначением.

Манучехр Джобир назначен послом Таджикистана в Австрии, Джамшед Хомидзода - во Франции, а Джамолиддин Убайдуллоев - в Италии.

В то же время были освобождены от своих должностей послы в США, Австрии и Франции.

Ранее сообщалось, что Абдурахмон Абдурахмонзода назначен новым министром экономического развития и торговли Таджикистана.