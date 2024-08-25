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Сын Кадырова получил высшую награду Чечни

Сын Кадырова получил высшую награду Чечни Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель отдела обеспечения его безопасности Адам Кадыров удостоен высшей награды республики — ордена Кадырова.
В регионе
25 августа 2024 г. 23:06
Сын Кадырова получил высшую награду Чечни

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель отдела обеспечения его безопасности Адам Кадыров удостоен высшей награды республики — ордена Кадырова.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской республики, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР — ордена Кадырова! Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу", — отметил представитель правительства Чечни.

Он добавил, что Адам Кадыров является "настоящим патриотом, мусульманином и чеченцем".

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