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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Рубио прибыл в Париж для участия во встрече глав МИД G7

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 12:34
    Рубио прибыл в Париж для участия во встрече глав МИД G7

    Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Париж, где примет участие во встрече глав МИД Группы семи (G7).

    Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.

    "Я приземлился во Франции... на встречу министров иностранных дел. Мы сосредоточимся на том, чтобы добиваться реальной подотчетности в ООН и продвигать повестку дня, в которой приоритет отдается инновациям, чтобы обеспечить будущее суперинтеллекта", - отметил он.

    По данным французских медиа, главными темами в ходе двухдневного заседания станут - трехсторонняя встреча, организованная Вашингтоном в Абу-Даби с Киевом и Москвой (10-11 ноября), помощь Украине в сфере энергетики, финансов и укрепления военного потенциала; ситуация на Ближнем Востоке и вопросы безопасности в районе Ормузского пролива; безопасность искусственного интеллекта (ИИ) и развитие инноваций и т.д.

    Марко Рубио Страны G7 Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Российско-украинский конфликт
    Marko Rubio G7 XİN başçılarının görüşündə iştirak etmək üçün Parisdədir
    44 filmi
    44 filmi

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