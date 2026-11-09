Рубио прибыл в Париж для участия во встрече глав МИД G7
- 09 ноября, 2026
- 12:34
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Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Париж, где примет участие во встрече глав МИД Группы семи (G7).
Как передает Report, об этом он сообщил в соцсети Х.
"Я приземлился во Франции... на встречу министров иностранных дел. Мы сосредоточимся на том, чтобы добиваться реальной подотчетности в ООН и продвигать повестку дня, в которой приоритет отдается инновациям, чтобы обеспечить будущее суперинтеллекта", - отметил он.
По данным французских медиа, главными темами в ходе двухдневного заседания станут - трехсторонняя встреча, организованная Вашингтоном в Абу-Даби с Киевом и Москвой (10-11 ноября), помощь Украине в сфере энергетики, финансов и укрепления военного потенциала; ситуация на Ближнем Востоке и вопросы безопасности в районе Ормузского пролива; безопасность искусственного интеллекта (ИИ) и развитие инноваций и т.д.
I just landed in France for the @G7 Foreign Ministers’ Meeting. We will focus on pushing for real accountability at the UN and advancing an innovation first agenda to secure the future of Super Intelligence. https://t.co/wdgQoymd1K— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 9, 2026