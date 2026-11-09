Marko Rubio G7 XİN başçılarının görüşündə iştirak etmək üçün Parisdədir
Digər ölkələr
- 09 noyabr, 2026
- 12:47
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ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Yeddilik Qrupunun (G7) xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak etmək üçün Parisdə səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Biz BMT-də real hesabatlılığa nail olmağa və superintellektin gələcəyini təmin etmək üçün innovasiyaların prioritet olduğu gündəliyi irəli aparmağa diqqət yetirəcəyik", - Marko Rubio qeyd edib.
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