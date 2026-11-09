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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Marko Rubio G7 XİN başçılarının görüşündə iştirak etmək üçün Parisdədir

    Digər ölkələr
    • 09 noyabr, 2026
    • 12:47
    Marko Rubio G7 XİN başçılarının görüşündə iştirak etmək üçün Parisdədir

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Yeddilik Qrupunun (G7) xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak etmək üçün Parisdə səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Biz BMT-də real hesabatlılığa nail olmağa və superintellektin gələcəyini təmin etmək üçün innovasiyaların prioritet olduğu gündəliyi irəli aparmağa diqqət yetirəcəyik", - Marko Rubio qeyd edib.

    Marko Rubio Böyük Yeddilik (G7) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT)
    Рубио прибыл в Париж для участия во встрече глав МИД G7
    44 filmi
    44 filmi

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