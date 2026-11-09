Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с Днем Государственного флага
Социальная защита
- 09 ноября, 2026
- 12:51
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Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с 9 ноября - Днем Государственного флага.
Как сообщает Report, в поздравлении министра говорится:
"Господа офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданские работники!
Искренне поздравляю вас с 9 ноября - Днем Государственного флага Азербайджанской Республики, который является вечным символом нашей независимости. Желаю каждому из вас успехов в вашей священной и почетной службе во имя дальнейшего укрепления оборонной мощи нашей республики", - говорится в поздравлении.
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