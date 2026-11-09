Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с Днем Государственного флага

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с 9 ноября - Днем Государственного флага.

Как сообщает Report, в поздравлении министра говорится:

"Господа офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданские работники!

Искренне поздравляю вас с 9 ноября - Днем Государственного флага Азербайджанской Республики, который является вечным символом нашей независимости. Желаю каждому из вас успехов в вашей священной и почетной службе во имя дальнейшего укрепления оборонной мощи нашей республики", - говорится в поздравлении.