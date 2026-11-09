В Анталье проходит церемония открытия COP31

В турецкой Анталье проходит церемония открытия 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в социальной сети X председатель COP31, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум.

Отметим, что председательство на COP31 осуществляет Турция, а Австралия взяла на себя роль председателя переговоров, который будет руководить официальными климатическими переговорами. Эта модель двойного управления впервые в истории климатических саммитов ООН была сформирована в результате дипломатической договоренности между двумя странами, достигнутой на COP30 в Бразилии.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 100 тыс. иностранных гостей и 1,5 млн посетителей. Азербайджан представлен на COP31 широкой делегацией, при этом опыт страны по проведению COP29 широко применяется на нынешнем международном мероприятии.