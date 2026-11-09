Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В COP31 примут участие 102 лидера

    Экология
    • 09 ноября, 2026
    • 13:03
    В COP31 примут участие 102 лидера

    В саммите COP31, проходящем в Анталье, примут участие главы государств и правительств 95 стран, а также руководители семи международных организаций.

    Как сообщает турецкое бюро Report, всего на одном из крупнейших климатических саммитов мира ожидается присутствие 102 лидеров.

    В мероприятии также примут участие руководители таких международных организаций, как ООН, Европейский союз, Всемирный банк и Организация исламского сотрудничества.

    Отметим, что в ходе саммита мировые лидеры обсудят обязательства, политику и предложения по решению проблемы климатического кризиса.

    COP31 Климатическая конференция Анталья
    COP31-ə 6 qitədən 102 lider qatılacaq
    102 leaders to take part in COP31
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    19:04
    Фото
    Видео
    Как азербайджанцев изгнали из села Каракая в Армении - "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    18:54
    Зеленский и Моди обсудили разблокирование Черноморского зернового коридора
    Другие страны
    18:44
    Число погибших при крушении лодки у берегов Сенегала возросло до 39
    Другие страны
    18:35
    Вэнс встретится с Резаи на следующей неделе
    Другие страны
    18:29
    Кушнер: Президент Трамп полон решимости положить конец войне между РФ и Украиной
    Другие страны
    18:11
    Эка Ткешелашвили: Экологические проблемы актуальны не только для Южного Кавказа, но и для всего мира
    Экология
    18:00
    В Грузии задержали и доставили в Армению обвиняемого в убийстве
    В регионе
    17:55
    Видео
    Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 человек - Обновлено-4
    В регионе
    17:52
    Профсоюзы Франции призвали работников госсектора провести новые забастовки 17 ноября
    Другие страны
    Лента новостей