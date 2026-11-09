В COP31 примут участие 102 лидера
Экология
- 09 ноября, 2026
- 13:03
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В саммите COP31, проходящем в Анталье, примут участие главы государств и правительств 95 стран, а также руководители семи международных организаций.
Как сообщает турецкое бюро Report, всего на одном из крупнейших климатических саммитов мира ожидается присутствие 102 лидеров.
В мероприятии также примут участие руководители таких международных организаций, как ООН, Европейский союз, Всемирный банк и Организация исламского сотрудничества.
Отметим, что в ходе саммита мировые лидеры обсудят обязательства, политику и предложения по решению проблемы климатического кризиса.
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