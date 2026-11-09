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    COP31-ə 6 qitədən 102 lider qatılacaq

    Ekologiya
    • 09 noyabr, 2026
    • 12:55
    COP31-ə 6 qitədən 102 lider qatılacaq

    Antalyada keçirilən COP31 sammitində 95 ölkənin dövlət və hökumət başçısı, eləcə də 7 beynəlxalq təşkilatın rəhbəri bir araya gələcək.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, dünyanın ən böyük iqlim sammitlərindən biri olan COP31-də 6 qitədən 102 liderin iştirakı gözlənillir.

    BMT, Avropa İttifaqı, Dünya Bankı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi beynəlxalq qurumların rəhbərləri də sammitə qatılacaqlar.

    Qeyd edək ki, Sammitdə dünya liderləri iqlim böhranına qarşı öhdəlikləri, siyasətləri və həllə dair təklifləri müzakirə edəcəklər.

    COP31 Avropa İttifaqı (Aİ) Dünya Bankı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Türkiyə Cümhuriyyəti
    В COP31 примут участие 102 лидера
    102 leaders to take part in COP31
    44 filmi
    44 filmi

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