COP31-ə 6 qitədən 102 lider qatılacaq
Ekologiya
- 09 noyabr, 2026
- 12:55
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Antalyada keçirilən COP31 sammitində 95 ölkənin dövlət və hökumət başçısı, eləcə də 7 beynəlxalq təşkilatın rəhbəri bir araya gələcək.
"Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, dünyanın ən böyük iqlim sammitlərindən biri olan COP31-də 6 qitədən 102 liderin iştirakı gözlənillir.
BMT, Avropa İttifaqı, Dünya Bankı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi beynəlxalq qurumların rəhbərləri də sammitə qatılacaqlar.
Qeyd edək ki, Sammitdə dünya liderləri iqlim böhranına qarşı öhdəlikləri, siyasətləri və həllə dair təklifləri müzakirə edəcəklər.
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