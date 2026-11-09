Глава ЕК и президент Украины обсудили безопасность в Черном море и переговоры в Абу-Даби

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила вопросы безопасности в Черном море, а также предстоящую трехстороннюю встречу США-РФ-Украина в Абу-Даби.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

В контексте ситуации в Черном море глава ЕК отметила, что начинает визиты в Румынию и Болгарию, где встретится с лидерами этих стран, чтобы обсудить вопрос о том, как Европа может "усилить свои ответные меры на атаки на торговые суда".

"Накануне визита я провела конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свобода судоходства в Черном море должна быть восстановлена и сохранена. Я еще раз выразила поддержку его призыву к прекращению огня, затрагивающему объекты продовольственной и энергетической инфраструктуры", – отметила она.

Глава ЕК также отметила, что с Зеленским обсудили текущие мирные усилия и переговоры, которые состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября.

"Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским в Дублине в конце этой недели и обсуждения с другими лидерами дальнейших шагов на пути к миру", – подытожила президент ЕК.