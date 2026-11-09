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    Глава ЕК и президент Украины обсудили безопасность в Черном море и переговоры в Абу-Даби

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 13:02
    Глава ЕК и президент Украины обсудили безопасность в Черном море и переговоры в Абу-Даби

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила вопросы безопасности в Черном море, а также предстоящую трехстороннюю встречу США-РФ-Украина в Абу-Даби.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

    В контексте ситуации в Черном море глава ЕК отметила, что начинает визиты в Румынию и Болгарию, где встретится с лидерами этих стран, чтобы обсудить вопрос о том, как Европа может "усилить свои ответные меры на атаки на торговые суда".

    "Накануне визита я провела конструктивный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Свобода судоходства в Черном море должна быть восстановлена и сохранена. Я еще раз выразила поддержку его призыву к прекращению огня, затрагивающему объекты продовольственной и энергетической инфраструктуры", – отметила она.

    Глава ЕК также отметила, что с Зеленским обсудили текущие мирные усилия и переговоры, которые состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября.

    "Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским в Дублине в конце этой недели и обсуждения с другими лидерами дальнейших шагов на пути к миру", – подытожила президент ЕК.

    Урсула фон дер Ляйен Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт
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