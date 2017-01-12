Сын главы Таджикистана назначен мэром Душанбе

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о назначении своего старшего сына Рустама Эмомали мэром Душанбе.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, до этого 28-летний Рустам Эмомали, который является самым молодым генералом на пространстве СНГ, возглавлял антикоррупционное агентство Таджикистана.

Он займет место 64-летнего Махмадсаида Убайдуллоева, ближайшего соратника в окружении президента.

Рустам Эмомали, один из девяти детей президента Рахмона, - выпускник таджикского национального университета. Одно время он работал в комитете по инвестициям и госимуществу, а также был вице-председателем Союза молодежи страны.

В ноябре 2013 года Рустам Эмомали был назначен главой таможенной службы, а через два года отец своим указом назначил его директором антикоррупционного агентства Таджикистана.

В прошлом году президент Рахмон подписал указ о назначение своей дочери Озоды Рахмон главой исполнительного аппарата главы государства.