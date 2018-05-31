Сын бывшего вице-спикера Нацсобрания Армении назначен новым замглавы МИД

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Решением премьер-министра на пост заместителя министра иностранных дел Армении назначен Рубен Рубинян, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Рубинян – соратник нового премьера Никола Пашиняна. Он представитель партии Гражданский договор.
Новый замминистра активно участвовал в акциях протеста против прежних властей.
Отметим также, что он является сыном бывшего вице-спикера Национального Собрания Армении Карапета Рубиняна.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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