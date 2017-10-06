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    Сын бывшего начальника Генштаба ВС Казахстана назначен замминистра

    Он окончил Военно-дипломатическую академию министерства обороны РФ, Национальный университет обороны ВС США

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сын бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Казахстана Мухтара Алтынбаева Муслим Алтынбаев назначен заместителем министра обороны Казахстана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, информацию распространила пресс-служба президента страны. 

    Ранее Муслим Алтынбаев занимал должность заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан. 

    Он родился 19 января 1966 года в Караганде. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов (Штурман боевого управления), Военно-дипломатическую академию министерства обороны Российской Федерации, Национальный университет обороны Вооруженных cил США.

    Отметим, что Мухтар Алтынбаев родился в 1945 году. 

    В 1996-1999 годах он занимал пост министра обороны, в 2007-2010 годах был начальником Генштаба Вооруженных сил Казахстана.

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