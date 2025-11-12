авиакатастрофа
    авиакатастрофа

    Пашинян: Армения не намерена отказываться от российского зерна - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 12:47
    Пашинян: Армения не намерена отказываться от российского зерна - ОБНОВЛЕНО

    Армения не намерена отказываться от российского зерна.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    "Это абсолютное недоразумение", - сказал он, комментируя заявление Службы внешней разведки (СВР) России.

    Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и покупать часть зерна у Украины.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    "Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы, и приобретать часть необходимых объемов зерна у Украины", - говорится в сообщении.

    По данным Минтранс РФ, 132 вагона с российской пшеницей будут доставлены в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан и Грузию до конца января 2026 года.

    Армения Россия поставки зерна Никол Пашинян
    Baş nazir: Ermənistan Rusiya taxılından imtina etmək niyyətində deyil - YENİLƏNİB

    Последние новости

    13:18

    Найдены тела 18 погибших военнослужащих с потерпевшего крушение турецкого военного самолета

    В регионе
    13:18

    Пашинян объяснил почему раньше Армении отказывали продавать оружие

    В регионе
    13:17

    Назначен новый глава Исполнительной власти Насиминского района

    Другие
    13:16
    Фото

    Закир Гасанов посетил Командование ЕС в Боснии и Герцеговине

    Армия
    13:14

    Счетная палата предложила внести изменения в закон "О бюджетной системе"

    Финансы
    13:13

    Молдова утвердила денонсацию ряда соглашений в рамках СНГ

    Другие страны
    13:03

    Замминистра: Экономический рост в Азербайджане полностью формируется за счет ненефтяного сектора

    Финансы
    12:57

    Папуашвили: ЕК выбирает не диалог с Грузией, а конфронтацию

    В регионе
    12:54

    Президент Ильхам Алиев сменил полномочного представителя в Нахчыване

    Внутренняя политика
    Лента новостей