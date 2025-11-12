Пашинян: Армения не намерена отказываться от российского зерна - ОБНОВЛЕНО

Армения не намерена отказываться от российского зерна.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Это абсолютное недоразумение", - сказал он, комментируя заявление Службы внешней разведки (СВР) России.

12:25

Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и покупать часть зерна у Украины.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы, и приобретать часть необходимых объемов зерна у Украины", - говорится в сообщении.

По данным Минтранс РФ, 132 вагона с российской пшеницей будут доставлены в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан и Грузию до конца января 2026 года.