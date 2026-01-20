Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    СВР: Гибридные угрозы в отношении Армении в 2026 году усилятся

    В регионе
    • 20 января, 2026
    • 13:34
    СВР: Гибридные угрозы в отношении Армении в 2026 году усилятся

    В 2025 году Армения столкнулась с различными проявлениями материализации гибридных угроз, которые в связи с предстоящими летом 2026 года парламентскими выборами, скорее всего, станут более масштабными.

    Как сообщает Report, об этом говорится в докладе, опубликованной Службой внешней разведки (СВР) во вторник.

    "В предвыборный период вредоносные информационные действия (ложная, искаженная, вырванная из контекста информация, вредоносные информационные операции) со стороны внешних субъектов проявляются в форме воздействия на общество ложной и искаженной информацией, внедрением в информационное пространство дискурсов, противоречащих интересам Армении, с целью повлиять на выражение воли избирателей на предстоящих выборах. Применяется сочетание как видимой пропаганды, так и скрытых информационных действий", - подчеркивается в докладе.

    По ее оценке, в 2026 году активизируются гибридные действия против проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP).

    В докладе также отмечается, что в 2025 году уже было зафиксировано усиление внешнего вмешательства во внутриполитические процессы Армении: "Упомянутый инструментарий включает в себя как активизацию агентской сети и поддерживаемых сил, действующих в Армении, так и действия по формированию новых политических сил, связанных с внешними силами во внутриполитической жизни Армении".

    Среди субъектов, культивируемых и используемых внешними силами в предвыборный период, особое место занимают бизнесмены, духовные и культурные деятели, а также организованные преступные элементы, прямо или косвенно связанные с правящими кругами другого государства. Кроме этого, отмечается, что имели место и экономические методы воздействия.

