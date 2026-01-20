İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Ermənistan Xarici Kəşfiyyat Xidməti: Parlament seçkiləri ilə əlaqədar hibrid təhdidlər güclənəcək

    Region
    • 20 yanvar, 2026
    • 13:50
    Ermənistan Xarici Kəşfiyyat Xidməti: Parlament seçkiləri ilə əlaqədar hibrid təhdidlər güclənəcək

    Ötən il Ermənistan müxtəlif hibrid təhdidlərin təzahürləri ilə üzləşib ki, bunlar da 2026-cı ilin yayında keçiriləcək parlament seçkiləri ilə əlaqədar olaraq, çox güman ki, daha geniş miqyas alacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkənin Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin hesabatında bildirilib.

    "Seçkiqabağı dövrdə xarici subyektlər tərəfindən zərərli informasiya fəaliyyətləri yalan və təhrif olunmuş məlumatlarla cəmiyyətə, eləcə də qarşıdan gələn seçkilərdə seçicilərin iradə ifadəsinə təsir etmək məqsədilə Ermənistanın maraqlarına zidd olan diskursların informasiya məkanına daxil edilməsi formasında özünü göstərir. Həm aşkar təbliğatın, həm də gizli informasiya fəaliyyətlərinin kombinasiyası tətbiq olunur", - hesabatda vurğulanıb.

    Qurumun qiymətləndirməsinə görə, 2026-cı ildə "Tramp marşrutu" (TRIPP) layihəsinə qarşı hibrid fəaliyyətlər aktivləşəcək.

    Bundan əlavə, qeyd edilib ki, 2025-ci ildə artıq Ermənistanın daxili siyasi proseslərinə xarici müdaxilələrin güclənməsi müşahidə olunub: "Qeyd edilən alətlər həm Ermənistanda fəaliyyət göstərən casus şəbəkəsinin və dəstəklənən qüvvələrin aktivləşməsini, həm də Ermənistanın daxili siyasi həyatında xarici qüvvələrlə əlaqəli yeni siyasi qüvvələrin formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyətləri əhatə edir".

    Seçki dövründə xarici qüvvələr tərəfindən yetişdirilən və istifadə olunan subyektlər arasında iş adamları, din və mədəniyyət xadimləri və s. xüsusi yer tutur. Bundan əlavə, iqtisadi təsir metodlarının da istifadə olunduğu qeyd edilir.

    Ermənistan parlament seçkiləri Xarici Kəşfiyyat Xidməti
    СВР: Гибридные угрозы в отношении Армении в 2026 году усилятся

    Son xəbərlər

    14:33

    SOCAR və "Eni" arasında potensial layihələr müzakirə edilib

    Energetika
    14:27
    Foto

    SOCAR kollektivi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Energetika
    14:22

    NİİM: Havaya görə bir sıra küçə və prospektlərdə sürət həddi endirilə bilər

    Daxili siyasət
    14:19

    Türkiyə və Azərbaycan XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    14:12
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Davosda finlandiyalı həmkarı ilə görüşüb

    Digər
    14:10

    Ötən il Azərbaycan əhalisinin xərclərinin 5,7 %-i yanacaqla bağlı olub

    Energetika
    14:01

    Lavrov: Ermənistan eyni vaxtda Aİ və Aİİ-nin üzvü ola bilməz

    Region
    13:56
    Foto

    İlham Əliyev Davosda İraq Kürdüstan Regionunun Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:50

    Ermənistan Xarici Kəşfiyyat Xidməti: Parlament seçkiləri ilə əlaqədar hibrid təhdidlər güclənəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti