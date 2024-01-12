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Сунак: Британия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется

Сунак: Британия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется Сунак: Британия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется
В регионе
12 января 2024 г. 21:01
Сунак: Британия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется

Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил британский премьер Риши Сунак на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве 12 января.

"Из Киева от имени британского народа и его союзников во всем мире я заявляю, что Украина не одна. Украина не одна, и никогда не будет одной. Российский лидер может думать, что он нас переживет, но он не прав. Мы стоим здесь сегодня, и завтра, и будем стоять столько, сколько будет нужно", - отметил глава британского правительства.

"Эта война — право Украины на самооборону и самоопределение. Исторический выбор украинского народа – стать независимым демократическим государством в сердце Европы", – заявил Сунак.

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Версия на азербайджанском языке Rişi Sunak: "Böyük Britaniya Ukraynanı zəruri olduğu müddətcə dəstəkləyəcək"

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