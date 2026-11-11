Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Эрдоган призвал к совместным усилиям в борьбе с изменением климата

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 15:06
    Эрдоган призвал к совместным усилиям в борьбе с изменением климата

    Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными изменением климата.

    Как сообщает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Эрдоган отметил, что объем финансовых обязательств в рамках Парижского соглашения продолжает увеличиваться.

    "У нас есть два выбора: смириться с ситуацией или действовать. Мы поставили перед собой задачу сделать эту конференцию примером для будущих мероприятий".

    Турецкий лидер подчеркнул, что они прилагают максимум усилий для достойного выполнения своих обязательств в борьбе с изменением климата:

    "Мы стремимся достойно выполнять наши обязательства в сфере борьбы с изменением климата. Мы проводим реструктуризацию всех отраслей с целью сокращения выбросов углерода, уделяем приоритетное внимание зеленой трансформации и повышению энергоэффективности. Одновременно расширяем применение экологически чистых транспортных решений".

    Эрдоган отметил, что доля возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности энергосистемы страны превысила 60%:

    "Посредством климатического закона мы укрепили правовую и институциональную базу этой структурной трансформации. В рамках запущенной нами программы по повышению эффективности использования водных ресурсов мы принимаем различные меры для сохранения каждой капли воды - источника жизни".

    Реджеп Тайип Эрдоган COP31 Климатические изменения
    Türkiyə Prezidenti COP31 Liderlər Sammitində iqlim dəyişikliyi ilə bağlı çağırış edib
    Erdogan calls for joint efforts in fight against climate change
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