Эрдоган призвал к совместным усилиям в борьбе с изменением климата

Сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными изменением климата.

Как сообщает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на Саммите лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Эрдоган отметил, что объем финансовых обязательств в рамках Парижского соглашения продолжает увеличиваться.

"У нас есть два выбора: смириться с ситуацией или действовать. Мы поставили перед собой задачу сделать эту конференцию примером для будущих мероприятий".

Турецкий лидер подчеркнул, что они прилагают максимум усилий для достойного выполнения своих обязательств в борьбе с изменением климата:

"Мы стремимся достойно выполнять наши обязательства в сфере борьбы с изменением климата. Мы проводим реструктуризацию всех отраслей с целью сокращения выбросов углерода, уделяем приоритетное внимание зеленой трансформации и повышению энергоэффективности. Одновременно расширяем применение экологически чистых транспортных решений".

Эрдоган отметил, что доля возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности энергосистемы страны превысила 60%:

"Посредством климатического закона мы укрепили правовую и институциональную базу этой структурной трансформации. В рамках запущенной нами программы по повышению эффективности использования водных ресурсов мы принимаем различные меры для сохранения каждой капли воды - источника жизни".