İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Türkiyə Prezidenti COP31 Liderlər Sammitində iqlim dəyişikliyi ilə bağlı çağırış edib

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 15:00
    Türkiyə Prezidenti COP31 Liderlər Sammitində iqlim dəyişikliyi ilə bağlı çağırış edib

    Bu gün dünya iqlim dəyişikliklərinin yaratdığı ciddi təhdidlərlə üz-üzədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan COP31 Liderlər Sammitindəki çıxışında söyləyib.

    "Bizim başqa bir səmamız yoxdur. Ancaq hazırda bəşəriyyət həddini aşan istehlak təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır", - dövlət başçısı qeyd edib.

    Ərdoğan həmçinin bildirib ki, Paris Sazişində nəzərdə tutulmuş maliyyə öhdəlikləri getdikcə artmaqdadır:

    "Qarşımızda iki yol var: ya bunu qəbul etmək, ya da fəaliyyətə başlamaq. Bu konfransın gələcək konfranslar üçün də örnək olmasını hədəf olaraq müəyyənləşdirmişik".

    Türkiyə lideri vurğulayıb ki, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə üzərlərinə düşən məsuliyyətləri layiqincə icra etməyə səy göstərirlər:

    "İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində öhdəliklərimizi layiqincə yerinə yetirməyə çalışırıq. Bütün sahələrimizi karbonsuzlaşdırma istiqamətində yenidən strukturlaşdırır, yaşıl transformasiyaya prioritet verir və enerji səmərəliliyini artırırıq. Bununla yanaşı, ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat həllərinin tətbiq dairəsini genişləndiririk".

    Ərdoğan söyləyib ki, quraşdırılmış elektrik enerjisi istehsalı gücündə bərpaolunan enerji mənbələrinin payı 60 faizdən yuxarı çatdırılıb:

    "İqlim qanunu vasitəsilə bu struktur transformasiyasının hüquqi və institusional əsaslarını gücləndirmişik. Başladığımız su səmərəliliyi səfərbərliyi çərçivəsində isə həyat mənbəyimiz olan suyun hər damlasını qorumaq məqsədilə müxtəlif tədbirlər həyata keçiririk".

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan COP31 Türkiyə Cümhuriyyəti
    Эрдоган призвал к совместным усилиям в борьбе с изменением климата
    Erdogan calls for joint efforts in fight against climate change
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