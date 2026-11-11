Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    В Азербайджане грузоперевозчикам и турбизнесу предложат новые налоговые льготы

    Бизнес
    • 11 ноября, 2026
    • 15:12
    В Азербайджане грузоперевозчикам и турбизнесу предложат новые налоговые льготы

    В Азербайджане грузоперевозчиков могут освободиться от уплаты НДС и налога на прибыль за счет перехода на альтернативный режим налогообложения.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы Аваз Гулиев в эфире программы "Экономическая зона" на телеканале ATV.

    По его словам, соответствующие изменения в Налоговый кодекс страны планируется ввести со следующего года.

    Согласно законопроекту, физические и юридические лица, занимающиеся внутренними грузоперевозками с годовым оборотом более 200 тыс. манатов, смогут выбрать альтернативный режим - упрощенный налог по ставке 8% от оборота.

    Гулиев подчеркнул, что, выбирая эту ставку, предприниматели полностью освобождаются от уплаты НДС и налога на прибыль (или подоходного налога). При этом за бизнесом сохраняется право остаться и на прежних схемах уплаты налогов, самостоятельно выбирая наиболее выигрышную модель.

    Представитель налоговой службы также сообщил о планируемых льготах для сферы туризма. "В частности, 75-процентную льготу по налогу на имущество для региональных отелей и санаториев планируется продлить еще на 3 года. Кроме того, вводится новый механизм, согласно которому часть оборота отелей и санаториев, сформированная за счет обслуживания иностранных туристов, будет уменьшать их итоговый налог на прибыль".

    Аваз Гулиев Налог на добавленную стоимость (НДС) Государственная налоговая служба Азербайджана
    Azərbaycandakı yük daşıyıcıları ƏDV və mənfəət vergisi yükündən azad ola biləcək
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    16:15
    В Италии не менее 300 школ эвакуированы из-за писем с угрозой взрыва - Обновлено
    Другие страны
    16:13
    В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший - Обновлено
    Происшествия
    16:11
    Зеленский: Украина завершила подготовку для открытия офиса FREYJA в Дании
    Другие страны
    16:10
    Кушнер: США нужно, чтобы европейцы были за столом переговоров по Украине
    В регионе
    16:08
    В Азербайджане за 10 месяцев восстановили на работе 72 незаконно уволенных сотрудника
    Социальная защита
    15:59
    В Азербайджане предупредили о фишинговых атаках от имени дорожной полиции
    ИКТ
    15:52
    Зорин: В ближайшие 2-3 недели пройдет масштабный обмен пленными между РФ и Украиной
    В регионе
    15:49
    Гусев: Экономсотрудничество придает отношениям Киева и Баку дополнительную устойчивость
    Внешняя политика
    15:43
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в религиозной сфере
    Внешняя политика
    Лента новостей