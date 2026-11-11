В Азербайджане грузоперевозчикам и турбизнесу предложат новые налоговые льготы

В Азербайджане грузоперевозчиков могут освободиться от уплаты НДС и налога на прибыль за счет перехода на альтернативный режим налогообложения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы Аваз Гулиев в эфире программы "Экономическая зона" на телеканале ATV.

По его словам, соответствующие изменения в Налоговый кодекс страны планируется ввести со следующего года.

Согласно законопроекту, физические и юридические лица, занимающиеся внутренними грузоперевозками с годовым оборотом более 200 тыс. манатов, смогут выбрать альтернативный режим - упрощенный налог по ставке 8% от оборота.

Гулиев подчеркнул, что, выбирая эту ставку, предприниматели полностью освобождаются от уплаты НДС и налога на прибыль (или подоходного налога). При этом за бизнесом сохраняется право остаться и на прежних схемах уплаты налогов, самостоятельно выбирая наиболее выигрышную модель.

Представитель налоговой службы также сообщил о планируемых льготах для сферы туризма. "В частности, 75-процентную льготу по налогу на имущество для региональных отелей и санаториев планируется продлить еще на 3 года. Кроме того, вводится новый механизм, согласно которому часть оборота отелей и санаториев, сформированная за счет обслуживания иностранных туристов, будет уменьшать их итоговый налог на прибыль".