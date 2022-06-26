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Сулейман Сойлу: Если в Карабахе восстановится справедливость, то это будет благодаря нашему единству

Сулейман Сойлу: Если в Карабахе восстановится справедливость, то это будет благодаря нашему единству "Если в Карабахе восстановится справедливость, то это будет благодаря нашему единству и равенству".
В регионе
26 июня 2022 г. 08:55
Сулейман Сойлу: Если в Карабахе восстановится справедливость, то это будет благодаря нашему единству

"Если в Карабахе восстановится справедливость, то это будет благодаря нашему единству и равенству".

Как передает Report, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Мы с нашими азербайджанскими братьями, мы в Ливии, мы представляем право, закон в Сирии", - сказал он.

Сойлу подчеркнул, что десятки тысяч турецких граждан продолжают бороться за то, чтобы наш флаг всегда возвышался.

Глава ведомства отметил, что Турция достигнет новых достижений под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Версия на азербайджанском языке Süleyman Soylu: “Qarabağda ədalət bərpa olunursa, bu, birliyimizdəndir”

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