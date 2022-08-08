Судно Polarnet из Украины прибыло в порт Дериндже в Турции

Судно Polarne с 12 тыс. тонн кукурузой, вышедшее из порта Черноморск в Украине, прибыло в порт Дериндже турецкой провинции Коджаэли. После процедур в порту, начнется разгрузка судна.

Судно Polarne с 12 тыс. тонн кукурузой, вышедшее из порта Черноморск в Украине, прибыло в порт Дериндже турецкой провинции Коджаэли. После процедур в порту, начнется разгрузка судна.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, сухогруз под флагом Турции вышло из украинского порта 5 августа в рамках реализации соглашения "Инициатива по безопасной отгрузке зерна и продуктов питания из украинских портов", подписанного между Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года с целью содействия разрешению мирового зернового кризиса.

После досмотра в Стамбуле корабль пересек пролив и продолжил маршрут, встав на некоторое время на якорь под открытым небом.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.