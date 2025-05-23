Известный турецкий актер Халит Эргенч приговорен к условному сроку

16:16 Известные турецкие актеры Халит Эргенч и Рыза Коджаоглу приговорены к тюремному заключению.

Известные турецкие актеры Халит Эргенч и Рыза Коджаоглу приговорены к условному тюремному заключению.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, суд приговорил Халита Эргенча к 1 году, 10 месяцам и 15 дням, а Рызу Коджаоглу - к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно.

Согласно информации, они наказаны в связи с событиями в парке Гези" (в связи с акциями протеста летом 2013 года).

Халит Эргенч сыграл главные роли в таких известных сериалах, как "Великолепный век" (Muhteşem yüzyıl), "Тысяча и одна ночь" (Min bir gece) и "Вавилон" (Babil).