Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Суд вновь отказался применять в отношении Сержа Саргсяна подписку о невыезде

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 19:49
    Суд вновь отказался применять в отношении Сержа Саргсяна подписку о невыезде

    Суд вновь отказался применять в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна подписку о невыезде.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Рубен Акопян.

    "Суд во второй раз отклонил ходатайство, представленное стороной обвинения. Были указаны те же основания, те же причины. Суд решил, что необходимости в применении иной меры пресечения нет", – отметил он.

    Отметим, что судебное заседание в рамках дела о незаконном отчуждении земельных участков началось с опозданием и проходило за закрытыми дверями. Сегодня днем суд уже отклонял аналогичное ходатайство стороны обвинения, но по объединенному делу о дизельном топливе и злоупотреблении должностными полномочиями.

    Ранее было назначено экстренное заседание для обсуждения ходатайства прокурора об изменении меры пресечения в отношении экс-президента. Утверждалось, что прокурор получил оперативные данные о том, что Саргсян намерен покинуть Армению. Сам экс-президент опроверг эту информацию.

    Армения Серж Саргсян подписка о невыезде уголовное дело
    Məhkəmə Serj Sarkisyana səyahət qadağası qoymaqdan yenidən imtina edib

    Последние новости

    20:42

    Число покупающих пшеницу у России стран упало с 50-ти до 30-ти

    АПК
    20:41

    Президент Сирии примет участие в саммите лидеров COP30

    Другие страны
    20:36

    Цены на нефть снизились после публикации данных по США - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    20:33

    Бельгия под ударом: Дроны, DDoS-атаки и слабая готовность ответов на вызовы

    Другие страны
    20:25

    Глава Минобороны: Латвия передаст Украине свыше 20 БТР Patria

    Другие страны
    20:17

    Науседа: Литва готова к поставкам в Украину газа через терминал в Клайпедском порту

    Другие страны
    20:05

    Шахбаз Шариф: С нетерпением ждем визита президента Азербайджана в Пакистан

    Внешняя политика
    20:02

    Добыча и запасы нефти в США выросли

    Энергетика
    19:50

    Премьер-министр Пакистана поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей