Суд вновь отказался применять в отношении Сержа Саргсяна подписку о невыезде

Суд вновь отказался применять в отношении экс-президента Армении Сержа Саргсяна подписку о невыезде.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил адвокат Рубен Акопян.

"Суд во второй раз отклонил ходатайство, представленное стороной обвинения. Были указаны те же основания, те же причины. Суд решил, что необходимости в применении иной меры пресечения нет", – отметил он.

Отметим, что судебное заседание в рамках дела о незаконном отчуждении земельных участков началось с опозданием и проходило за закрытыми дверями. Сегодня днем суд уже отклонял аналогичное ходатайство стороны обвинения, но по объединенному делу о дизельном топливе и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее было назначено экстренное заседание для обсуждения ходатайства прокурора об изменении меры пресечения в отношении экс-президента. Утверждалось, что прокурор получил оперативные данные о том, что Саргсян намерен покинуть Армению. Сам экс-президент опроверг эту информацию.