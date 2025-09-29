Суд в Тбилиси обязал Саакашвили и экс-главу его охраны выплатить более $3 млн
В регионе
- 29 сентября, 2025
- 13:04
Тбилисский городской суд обязал экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, а также бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в государственную казну до 9 млн лари (более $3 млн), которые были растрачены в годы его правления.
Об этом сообщает грузинское бюро Report.
С соответствующим иском в суд обратилось Министерство финансов Грузии. Минфин утверждал, что раз в марте 2025 года Саакашвили и Джанашию признали виновными в растрате около 9 млн лари, необходимо, чтобы указанные деньги вернулись в казну.
