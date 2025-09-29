Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Суд в Тбилиси обязал Саакашвили и экс-главу его охраны выплатить более $3 млн

    Тбилисский городской суд обязал экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, а также бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в государственную казну до 9 млн лари (более $3 млн), которые были растрачены в годы его правления.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report.

    С соответствующим иском в суд обратилось Министерство финансов Грузии. Минфин утверждал, что раз в марте 2025 года Саакашвили и Джанашию признали виновными в растрате около 9 млн лари, необходимо, чтобы указанные деньги вернулись в казну.

    Грузия Михеил Саакашвили суд иск госбюджет
    Məhkəmə Saakaşvili ilə bağlı qərar verib, 9 milyon lari dövlətə ödənməlidir

