Суд в Казахстане признал пилотов виновными в крушении самолета Bek Air

В Турксибском районном суде Алматы огласили приговор по делу о крушении в декабре 2019 года самолета авиакомпании Bek Air, когда 69 пассажиров получили травмы, а 12 погибли.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в решении суда.

Виновниками авиакатастрофы признаны погибшие пилоты.

Пилоты авиакомпании Bek Air Марат Муратбаев и Мейржан Молдакулов признаны виновными в крушении самолета компании в 2019 году на территории, примыкающей к аэропорту Алматы. "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" без назначения наказания в связи со смертью", - зачитал решение председательствующий на процессе судья Дастан Алмагамбетов.

Также в решении отмечается, что имущество авиакомпании Bek Air по-прежнему останется под арестом, до тех пор, пока не будут разрешены гражданские иски потерпевших. Размер компенсаций в каждом конкретном случае будет рассматриваться в гражданском судопроизводстве. К настоящему моменту известно, что сумма всех исков о компенсации вреда составила 4,8 млрд тенге.