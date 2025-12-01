Суд в Грузии отправил под арест пытавшегося поджечь здание горсуда оппозиционера

Тбилисский городской суд отправил под арест оппозиционера - лидеров коалиции "Сильная Грузия - Лело" Александра Элисашвили, пытавшегося поджечь здание канцелярии горсуда и обвиненного в попытке совершении террористического акта.

Как передает Report, об этом сообщает грузинский Первый канал.

Адвокат оппозиционера Георгий Рехвиашвили заявил, что его подзащитный признался в содеянном. Элисашвили предъявлено обвинение по первой части статьи 19-323 Уголовного кодекса Грузии по факту попытки совершения террористического акта, которая предусматривает лишение свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет в качестве наказания.

Элисашвили был арестован 29 ноября. По данным МВД, он пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда. По данным следствия, примерно в 04:00 утра вооруженный огнестрельным оружием, боеприпасами и предметами, необходимыми для совершения террористического акта, он прибыл к зданию Тбилисского городского суда, разбил молотком стекло внешнего фасада здания канцелярии суда и проник во внутреннее помещение суда.

"После незаконного проникновения внутрь здания, Александр Элисашвили вылил большое количество легко воспламеняющейся жидкости и попытался устроить пожар. Трое сотрудников службы приставов пытались нейтрализовать его, и в течение 5–6 минут Элисашвили оказывал активное сопротивление, после чего его удалось окончательно нейтрализовать и задержать", - сообщили в прокуратуре.