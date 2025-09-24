Суд в Ереване разрешил зампреду РПА Армену Ашотяну выезжать за рубеж

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 17:59
    Суд в Ереване разрешил зампреду Республиканской партии Армену Ашотяну выезжать из страны. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, на сегодняшнем заседании суд снял и некоторые другие ограничения, которые применяются в отношении оппозиционного политика в рамках административного надзора. В частности, он больше не обязан оставаться по месту жительства с 22:00 до 08:00. Однако при каждом выезде из страны он должен получить разрешение суда. Напомним, Ашотяна и бывшего ректора Ереванского государственного медицинского университета Микаэла Нариманяна обвиняют в присвоении имущества вуза в размере примерно $100 тыс. С июня 2023 по сентябрь 2024 годы он был под стражей, затем суд заменил СИЗО на домашний арест. В августе этого года меру пресечения заменили на административный надзор.

    Армения Армен Ашотян уголовное дело домашний арест

