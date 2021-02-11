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Суд в Ереване оставил под арестом экс-главу генштаба ВС Армении

Суд в Ереване оставил под арестом экс-главу генштаба ВС Армении По делу проходят также второй президент Армении Роберт Кочарян, бывший вице-премьер Армен Геворкян и экс-министр обороны Сейран Оганян
В регионе
11 февраля 2021 г. 13:22
Суд в Ереване оставил под арестом экс-главу генштаба ВС Армении

Суд первой инстанции Еревана на заседании в четверг отказался изменить меру пресечения в отношении бывшего генсека ОДКБ, экс-начальника генштаба ВС Юрия Хачатурова, который проходит обвиняемым по делу событий 1 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения".

Соответствующее ходатайство представил на заседании во вторник адвокат Хачатурова Мигран Погосян. По его словам, еще в июле 2018 года суд изменил первоначальную меру пресечения – арест – на освобождение под залог. Однако сейчас в этом нет никакой необходимости, так как его подзащитный ни разу не нарушил условия пребывания на свободе, не планирует покидать пределы страны, считает адвокат подсудимого.

Напомним, по делу проходят также второй президент Армении Роберт Кочарян, бывший вице-премьер Армен Геворкян и экс-министр обороны Сейран Оганян. Они обвиняются в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года.

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