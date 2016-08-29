Суд в Ереване отклонил ходатайство об аресте россиянина

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Суд в Ереване отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте россиянина Сергея Миронова по просьбе США, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Суд отклонил ходатайство прокуратуры о временном аресте на 40 дней задержанного ранее гражданина России Сергея Миронова", - заявил судья Мнацакан Мартиросян.

Он добавил, что Миронов будет освобожден.

Сергей Миронов подозревается в США в отмывании 50 тысяч долларов и причастности к незаконной передаче военных технологий.