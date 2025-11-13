Суд продлил арест Галстаняну арест на 3 месяца
В регионе
- 13 ноября, 2025
- 18:10
Суд Еревана продлил на три месяца арест лидеру движения "Священная борьба", архиепископу Баграту Галстаняну.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил судья по уголовным делам суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана Карен Фархоян.
Напомним, что 18 представителей движения "Священная борьба" проходят по делу о "подготовке теракта и попытке захвата власти". Лидер движения Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда СК Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. 21 августа Галстаняну продлили арест на 3 месяца.
Последние новости
18:53
АБР утвердил первый пакет финансирования для ТурцииФинансы
18:42
В ЕС обсудили предоставление кредита Украине за счет российских активовДругие страны
18:26
Молдова построит новые линии электропередачи с Румынией и УкраинойДругие страны
18:26
Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество между аппаратами омбудсменовДругие
18:10
Суд продлил арест Галстаняну арест на 3 месяцаВ регионе
18:10
Фото
Избраны 7 членов Общественного совета при Минфине АзербайджанаФинансы
18:08
Посол: Опыт градостроительства создает основу для сотрудничества Баку и АмстердамаВнешняя политика
18:05
Арарат Мирзоян совершит официальный визит в ГрузиюВ регионе
18:02
Фото