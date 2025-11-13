Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Суд продлил арест Галстаняну арест на 3 месяца

    13 ноября, 2025
    18:10
    Суд продлил арест Галстаняну арест на 3 месяца

    Суд Еревана продлил на три месяца арест лидеру движения "Священная борьба", архиепископу Баграту Галстаняну.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил судья по уголовным делам суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана Карен Фархоян.

    Напомним, что 18 представителей движения "Священная борьба" проходят по делу о "подготовке теракта и попытке захвата власти". Лидер движения Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда СК Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. 21 августа Галстаняну продлили арест на 3 месяца.

