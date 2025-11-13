İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Məhkəmə Qalstanyanın həbs müddətini 3 ay uzadıb

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 18:16
    Məhkəmə Qalstanyanın həbs müddətini 3 ay uzadıb

    İrəvan məhkəməsi "Müqəddəs mübarizə" hərəkatının lideri, arxiyepiskop Baqrat Qalstanyanın həbs müddətini üç ay uzadıb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə İrəvan ümumi yurisdiksiya məhkəməsinin cinayət işləri üzrə hakimi Karen Farxoyan bildirib.

    Xatırladaq ki, "Müqəddəs mübarizə" hərəkatının 18 üzvü "terror aktına hazırlıq və hakimiyyəti ələ keçirməyə cəhd" işi üzrə ittiham olunur. Hərəkatın lideri Qalstanyan və onun tərəfdarları iyun ayının sonunda həbs olunublar. Avqustun 21-də arxiyepiskopun həbs müddəti 3 ay uzadılıb.

    Ermənistan arxiyepiskop Həbs
    Суд продлил арест Галстаняну арест на 3 месяца

    Son xəbərlər

    18:33

    Finlandiya Rusiya ilə sərhədə nəzarət üçün AK-dən 16 milyon avro istəyəcək

    Digər ölkələr
    18:16

    Məhkəmə Qalstanyanın həbs müddətini 3 ay uzadıb

    Region
    18:13
    Foto

    Azərbaycanla Pakistanın ombudsman aparatları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:11

    "Telegram"ın təsisçisinin Fransadan çıxışına qoyulan məhdudiyyətlər götürülüb

    Digər ölkələr
    18:10

    İranla Qətər əməkdaşlığın inkişafını və Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    17:51

    Mərkəzi Asiya-Azərbaycan investisiya forumunun keçirilməsi təklif olunur

    Biznes
    17:49

    Paşinyan: Xarici borcumuz silah alışı hesabına artıb

    Region
    17:45

    Avropa Komissiyası veb-saytlara münasibətdə "Google"un mümkün ayrı-seçkiliyini araşdırır

    Digər ölkələr
    17:39
    Foto

    Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuraya 7 nəfər üzv seçilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti