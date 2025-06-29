Суд по делу азербайджанцев, задержанных в Екатеринбурге, проходит за закрытыми дверями

Начался судебный процесс по делу девяти азербайджанцев, задержанных 27 июня в Екатеринбурге с применением силы по подозрению в преступлении, совершенном в начале 2000-х годов.

Начался судебный процесс по делу девяти азербайджанцев, задержанных 27 июня в Екатеринбурге с применением силы по подозрению в преступлении, совершенном в начале 2000-х годов.

Как сообщает Report, сторона обвинения ходатайствовала о проведении заседания в закрытом режиме, суд удовлетворил ходатайство, после чего журналисты были выведены из зала.

В суде рассматривают вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких лиц.

Отметим, что в ходе операции спецназа 27 июня в более чем десяти квартирах, где проживают азербайджанцы были задержаны свыше 50 человек, девять из которых члены семьи Сафаровых, уроженцев Агдама. В результате операции полиции и спецназа были убиты два брата - Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек были госпитализированы.

Двоих членов семьи Вугара и Мухаммеда Сафаровых отпустили сразу же после массовых задержаний, Кямал Сафаров находится в реанимации.

На сегодняшнем судебном процессе должны избрать меру пресечения Акифу, Аязу, Мазахиру и Бакиру Сафаровым. Также в суд доставят Ахлимана Гянджиева. После оперативных мероприятий он был госпитализирован, но медики разрешили ему участвовать в заседании. Обвиняемый Азиз Абасов также находится в больнице.

По делу Мазахира Сафарова сторона обвинения потребовала заключения под стражу, тогда как адвокат настаивал на домашнем аресте. Однако М.Сафаров был отправлен в СИЗО на 22 суток. М.Сафаров заявлял своему адвокату, что признание было получено с применением силы и под давлением, включая угрозы в адрес его семьи.