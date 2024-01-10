О нас

Суд над Саакашвили перенесли на февраль

Суд над Саакашвили перенесли на февраль Судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 млн лари (порядка 3 млн долларов) госсредств на личные нужды отложили на 21 февраля.
В регионе
10 января 2024 г. 15:37
Суд над Саакашвили перенесли на февраль

Судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 млн лари (порядка 3 млн долларов) госсредств на личные нужды отложили на 21 февраля.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, он отказался от присутствия на процессе по состоянию здоровья.

Судья по делу Бадри Кочламазашвили перед началом заседания заявил о том, что подсудимому было предложено принять участие в процессе очно или в дистанционном формате, на что Саакашвили ответил отказом.

"Мы перенесем заседание и допросим заявленного свидетеля на следующем судебном процессе. Следующее заседание состоится 21 февраля в 11:00", – заявил Кочламазашвили.

Отметим, что Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.

Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi