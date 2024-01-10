Суд над Саакашвили перенесли на февраль

Судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 млн лари (порядка 3 млн долларов) госсредств на личные нужды отложили на 21 февраля.

Судебное заседание по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 млн лари (порядка 3 млн долларов) госсредств на личные нужды отложили на 21 февраля.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, он отказался от присутствия на процессе по состоянию здоровья.

Судья по делу Бадри Кочламазашвили перед началом заседания заявил о том, что подсудимому было предложено принять участие в процессе очно или в дистанционном формате, на что Саакашвили ответил отказом.

"Мы перенесем заседание и допросим заявленного свидетеля на следующем судебном процессе. Следующее заседание состоится 21 февраля в 11:00", – заявил Кочламазашвили.

Отметим, что Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.

Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.