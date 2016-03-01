​Суд ЕС: Cанкции против иранской топливной компании были правомерны

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Суд Евросоюза подтвердил правомерность санкций против Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), действовавших с октября 2012 по январь 2016 года, отклонив соответствующую апелляцию компании.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в решении суда.

Совет ЕС с 16 октября 2012 года включил Национальную иранскую нефтяную компанию в список юридических лиц, средства которых были заморожены в связи с ядерной программой Ирана. Это было обосновано тем, что "государственная компания предоставляет финансовые ресурсы правительству Ирана… министр нефти является директором совета директоров NIOC, а замминистра нефти – управляющим директором NIOC". Трибунал суда ЕС ранее отклонил иск компании, оспорившей эти меры.

"Сегодняшним решением Суд отклонил апелляцию NIOC и поддержал заморозку средств. Из решения следует, что заморозка средств NIOC была действительна до того, как они были разморожены 16 января 2016 года, когда была снята большая часть международных санкций против Ирана, введенных Европейским Союзом и международным сообществом", - говорится в коммюнике суда.

Иран 16 января избавился от большинства наложенных на страну санкций - в этот день МАГАТЭ представило доклад, подтвердив готовность властей страны реализовать созданную для нее путем долгих переговоров программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. Позднее ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой.